Inter Milan 0-1 | i nerazzurri perdono una partita…dominata

Il Milan si aggiudica il Derby della Madonnina superando l’Inter 1-0 e ribaltando gli equilibri della parte alta della classifica. A decidere il match è la rete di Christian Pulisic al 54’, favorita da un’incertezza di Sommer che ha aperto la strada al successo rossonero. Per l’Inter di Cristian Chivu è la quarta sconfitta in campionato, un campanello d’allarme che pesa anche in termini di classifica: i nerazzurri scivolano al quarto posto, superati proprio dai cugini. Il Milan colpisce con Pulisic che approfitta di un errore in disimpegno di Sommer e firma lo 0-1 che, di fatto, decide il derby. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it