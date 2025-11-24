Inter Milan 0-1 | i nerazzurri perdono una partita…dominata
Il Milan si aggiudica il Derby della Madonnina superando l’Inter 1-0 e ribaltando gli equilibri della parte alta della classifica. A decidere il match è la rete di Christian Pulisic al 54’, favorita da un’incertezza di Sommer che ha aperto la strada al successo rossonero. Per l’Inter di Cristian Chivu è la quarta sconfitta in campionato, un campanello d’allarme che pesa anche in termini di classifica: i nerazzurri scivolano al quarto posto, superati proprio dai cugini. Il Milan colpisce con Pulisic che approfitta di un errore in disimpegno di Sommer e firma lo 0-1 che, di fatto, decide il derby. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LA SBLOCCA #PULISIC SULLA RESPINTA CORTA DI #SOMMER #InterMilan - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X
Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, Allegri a -2 dalla Roma - I rossoneri agganciano il Napoli al secondo posto, mentre i nerazzurri di Chivu frenano. Da corrieredellosport.it
Inter-Milan 0-1: video, gol e highlights - In avvio subito pericoloso Thuram, ci provano dopo Sucic e Bartesaghi. Secondo sport.sky.it
Inter-Milan 0-1, le pagelle: è il derby di Maignan, non quello di Calhanoglu. Allegri di corto muso - 1: risultato finale LE PAGELLE DELL'INTER (a cura di Dimitri Conti) Sommer 5 - Come scrive tuttomercatoweb.com