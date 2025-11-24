Inter-Milan 0-1 Chivu | Tengo la prestazione bisogna percepire il pericolo
La dodicesima giornata di Serie A sta per concludersi, con iil piatto forte di questo turno che è passato in archivio. Stiamo parlando del match tra Inter e Milan, conclusosi con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Christian Pulisic. Una sconfitta pesante per i nerazzurri, che non riescono a continuare sul giusto cammino e crollano in un altro Derby di Milano. La Beneamata deve necessariamente resettare e ripartire al più presto, riflettendo sulla prossima trasferta di Champions League con l’Atletico Madrid in programma mercoledì 26 novembre. Al termine della partita, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn: “L’unica volta che siamo andati ad un lancio lungo ci hanno fatto gol recuperando palla. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
LA SBLOCCA #PULISIC SULLA RESPINTA CORTA DI #SOMMER #InterMilan - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X
Inter-Milan 0-1: video, gol e highlights - In avvio subito pericoloso Thuram, ci provano dopo Sucic e Bartesaghi. Scrive sport.sky.it
Inter-Milan 0-1, Pulisic e Maignan eroi del derby. Il Diavolo di Allegri è secondo - 0 grazie al gol di Pulisic e supera la squadra di Chivu in classifica, portandosi al secondo posto a 25 ... Riporta affaritaliani.it
Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, Allegri a -2 dalla Roma - I rossoneri agganciano il Napoli al secondo posto, mentre i nerazzurri di Chivu frenano. Segnala corrieredellosport.it