La dodicesima giornata di Serie A sta per concludersi, con iil piatto forte di questo turno che è passato in archivio. Stiamo parlando del match tra Inter e Milan, conclusosi con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Christian Pulisic. Una sconfitta pesante per i nerazzurri, che non riescono a continuare sul giusto cammino e crollano in un altro Derby di Milano. La Beneamata deve necessariamente resettare e ripartire al più presto, riflettendo sulla prossima trasferta di Champions League con l’Atletico Madrid in programma mercoledì 26 novembre. Al termine della partita, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn: “L’unica volta che siamo andati ad un lancio lungo ci hanno fatto gol recuperando palla. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Milan 0-1, Chivu: “Tengo la prestazione, bisogna percepire il pericolo”