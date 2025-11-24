Inter battuta al Milan di Allegri e Maignan il derby di San Siro
Max&Mike, la coppia che fa volare il Milan e regala al popolo rossonero una notte da favola e una settimana a due passi dalla vetta della classifica con vista su una lotta scudetto che – dovesse il passo delle migliori restare questo – potrebbe riguardare anche Pulisic e compagni. L’attaccante made in Usa ha firmato la vittoria nel derby numero 250 della storia castigando l’ Inter che ha attaccato a testa bassa, non sempre mantenendo equilibrio e misure. Il Milan ha conquistato il premio più ambito, però, per una ragione soprattutto: ha fatto la partita che Max (Allegri) aveva preparato capitalizzando al massimo il poco creato e quando è andata in apnea ci ha pensato Mike (Maignan) a chiudere la porta. 🔗 Leggi su Panorama.it
