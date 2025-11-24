Inseguimento a piedi per le vie di Como | 23enne si barrica nel bagno di un hotel per sfuggire alla polizia

Quicomo.it | 24 nov 2025

Ha iniziato a correre appena ha visto la volante. Un comportamento così insolito, in un tardo pomeriggio di traffico su via Pasquale Paoli, non è passato inosservato agli agenti. È da qui che ieri, intorno alle 17.30, è nato un inseguimento a piedi concluso dentro il bagno di un hotel e con una.

inseguimento a piedi per le vie di como 23enne si barrica nel bagno di un hotel per sfuggire alla polizia

© Quicomo.it - Inseguimento a piedi per le vie di Como: 23enne si barrica nel bagno di un hotel per sfuggire alla polizia

