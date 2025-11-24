Insegnante senza diploma in servizio per 5 anni | licenziamento e condanna a risarcire oltre 91mila euro La decisione della Corte dei Conti

Una donna ha svolto attività di insegnamento dal 2018 al febbraio 2023 senza possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

DIVENTA INSEGNANTE DI DANZA MODERNA con ASC! Hai la passione per la danza e sogni di trasformarla nella tua professione? Il corso per **Diploma Insegnanti di Danza Moderna ASC* ti offre una formazione completa, riconosciuta a livello nazion - facebook.com Vai su Facebook

Insegnante senza diploma in servizio per 5 anni: licenziamento e condanna a risarcire oltre 91mila euro. La decisione della Corte dei Conti - Una donna ha svolto attività di insegnamento dal 2018 al febbraio 2023 senza possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione docente. Riporta orizzontescuola.it

Prof abusiva, da 20 anni insegnava inglese e tedesco senza avere laurea né diploma. «Deve restituire 247mila euro» - Per quasi 20 anni ha fatto la prof di tedesco e inglese dalla scuola materna fino al liceo da abusiva, senza avere i titoli per farlo, anzi quelli che ha presentato per le varie supplenze sono ... Come scrive corriereadriatico.it

Monza, professore in cattedra ma non aveva neppure il diploma: lo strano caso di P.B. all’Istituto Koinè - Docente 42enne originario di Cosenza a processo per falso: è rimasto al suo posto fino a quando gli è stato chiesto l'originale del titolo di studio Monza, 19 Giugno 2023 - Secondo ilgiorno.it