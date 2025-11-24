Innovazione e turismo evoluto 30 professionisti digitali trasformano la Sicilia

Il terzo episodio del progetto “Fatto in Sicilia” presenta la crescita di oltre 30 professionisti e imprese digitali che stanno ridefinendo il lavoro qualificato nell’Isola attraverso innovazione, servizi avanzati e turismo evoluto. Nuove competenze e imprese guidano la trasformazione. Nel nuovo episodio dedicato alla generazione di professionisti dell’economia digitale, il progetto “Fatto in Sicilia – Storie, mani, visioni” mette in primo piano il ruolo dei nomadi digitali, delle start-up innovative e delle attività legate al turismo evoluto. L’obiettivo è descrivere come competenze, creatività e tecnologie stiano generando in Sicilia occupazione stabile e qualificata, coinvolgendo team eterogenei che uniscono progettazione informatica, comunicazione avanzata e servizi ad alto valore aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Innovazione e turismo evoluto, 30 professionisti digitali trasformano la Sicilia

Approfondisci con queste news

SI intitola "Meta-Dest Turismo Digitale, Cultura e Imprese: il Futuro è Multi Piattaforma" l'evento gratuito per presentare le nuove attività del progetto #METADEST sull’ #innovazione del #turismo in programma il 27/11 alla #Cameradicommercio di Nuoro unionc Vai su X

Chioggia riflette sul futuro del turismo! Al Rotary Club esperti nazionali hanno discusso di turismo balneare e open air, sostenibilità e innovazione, sottolineando il valore economico e sociale del settore. Un dialogo prezioso per idee condivise e sviluppo lo - facebook.com Vai su Facebook

tabUi EVOLVE 2025: successo tra innovazione e turismo - L’evento tabUi EVOLVE 2025 ha segnato un nuovo traguardo, confermandosi come un appuntamento imperdibile per il mondo del turismo e dell’innovazione. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Palermo, l’Ente Bilaterale del Turismo Siciliano compie 30 anni. Ci sarà un convegno dedicato | DATA e DETTAGLI - L’Ente Bilaterale Regionale del Turismo Siciliano (EBRTS) celebra i suoi 30 anni di attività con un evento dedicato alla crescita e all’innovazione del turismo in Sicilia. Si legge su strettoweb.com

Turismo: Regione Lombardia stanzia 30 milioni per 92 strutture ricettive - Regione Lombardia ha stanziato 30 milioni di euro per ampliare e rilanciare l'eccellenza delle strutture ricettive lombarde, offrendo loro l'opportunità di investire per ristrutturarsi o costruire 'ex ... Come scrive affaritaliani.it