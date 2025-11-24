Influenza 2025 | trend precoce e perché è importante vaccinarsi ora
Come ogni inverno che si rispetti, arriva anche la stagione influenzale che per questo 2025?2026 è partita con un’impressionante veemenza. A oggi già 1,7?milioni di italiani sono stati colpiti, secondo gli ultimi dati RespiVirNet. I casi stanno crescendo più velocemente rispetto alle ultime annate, e questo aspetto sta allarmando non poco gli esperti perché il rischio, a dir poco concreto, è che un’ondata intensa possa mettere sotto pressione il fragile sistema sanitario nazionale. Proprio per questo e per proteggere le persone più a rischio, vaccinarsi adesso non è solo una buona idea?ma è uno strumento fondamentale di prevenzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altre letture consigliate
Influenza arrivata in anticipo, Ecdc: «Insolito trend precoce, rischio stagione pesante. Vaccinarsi subito» - facebook.com Vai su Facebook
L’influenza è arrivata, oltre 235mila i bresciani vaccinati Vai su X
Influenza 2025: trend precoce e perché è importante vaccinarsi ora - Con l’influenza 2025 in rapido aumento, scoprire perché vaccinarsi a novembre è fondamentale: dati, categorie a rischio e consigli pratici ... Da lanotiziagiornale.it
Influenza: casi in aumento. “Un insolito trend precoce, vaccinarsi senza indugio” - Tra le raccomandazioni 'mascherine nelle strutture sanitarie e campagne su igiene mani e buone ... Riporta repubblica.it
Influenza arrivata in anticipo, Ecdc: «Insolito trend precoce, rischio stagione pesante. Vaccinarsi subito» - A lanciare l'alert è Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ... Si legge su ilmessaggero.it