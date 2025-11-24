Influenza 2025 | trend precoce e perché è importante vaccinarsi ora

Come ogni inverno che si rispetti, arriva anche la stagione influenzale che per questo 2025?2026 è partita con un’impressionante veemenza. A oggi già 1,7?milioni di italiani sono stati colpiti, secondo gli ultimi dati RespiVirNet. I casi stanno crescendo più velocemente rispetto alle ultime annate, e questo aspetto sta allarmando non poco gli esperti perché il rischio, a dir poco concreto, è che un’ondata intensa possa mettere sotto pressione il fragile sistema sanitario nazionale. Proprio per questo e per proteggere le persone più a rischio, vaccinarsi adesso non è solo una buona idea?ma è uno strumento fondamentale di prevenzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

