Industry 4 | il trailer dei nuovi episodi svela le new entry nel cast della serie con Kit Harington

L'11 gennaio debutterà sugli schermi americani di HBO la quarta stagione dello show con al centro problemi imprenditoriali e sentimentali. HBO ha condiviso il trailer della stagione 4 di Industry, annunciando inoltre il debutto dei nuovi episodi che avverrà l'11 gennaio. Il video inedito pubblicato svela inoltre le prime scene con al centro le new entry nel cast dello show, che vede tra i protagonisti anche Kit Harington. Cosa accadrà in Industry 4? Il nuovo video promozionale della serie Industry, sulle note di Lilac Wine di Nina Simone, mostra alcune delle dinamiche esistenti tra i protagonisti, alle prese con problemi economici e personali, il tutto mentre alcuni nuovi arrivi potrebbero modificare equilibri e avere delle conseguenze inaspettate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Industry 4: il trailer dei nuovi episodi svela le new entry nel cast della serie con Kit Harington

Federico Mollicone. . Al Torino Film Industry per ribadire un indirizzo chiaro della nostra visione culturale: riportare i film di genere - che hanno reso grande il cinema italiano nel mondo - al centro della narrazione contemporanea. @torinofilmindustry @torinofil - facebook.com Vai su Facebook

Abruzzo Film Industry 2025: bandi e cinema a L’Aquila abruzzonews.eu/abruzzo-film-i… Vai su X

Industria 4.0, Campania al top per i nuovi contratti - 0, non è assolutamente da sottovalutare, perché fotografa la vitalità dell’industria manifatturiera che, negli ultimi anni, è riuscita anche a ... Secondo ilmattino.it

Fatture Industria 4.0 e Transizione 5.0 con nuovi codici identificativi - Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese dispone, tra le misure di natura fiscale, la soppressione di alcuni ... Da ipsoa.it