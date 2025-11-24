Incontro sulla violenza alle donne con i Paesi dell' Osce

R oma, 24 nov. (askanews) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, in collaborazione con l’OSCE – Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha promosso la Conferenza internazionale contro il femminicidio. Queste le parole di Eugenia Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità: “Uccidere una donna non è certamente più grave che uccidere un uomo, ma è diverso. È diverso, ha una sua specificità e le motivazioni affondano veramente nella storia dell’umanità e per cambiare questo dobbiamo coinvolgerci in un’azione di consapevolezza collettiva”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

