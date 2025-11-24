Incontro a Il Cairo tra vertici Hamas e capo intelligence Egitto sulla tregua | Raid di Israele su Beirut 5 morti e 28 feriti | Stati Uniti non avvertiti dell' operazione

Bombardamenti nella Striscia dopo l'accusa israeliana di violazione del cessate il fuoco, almeno 21 morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

incontro cairo vertici hamasIl futuro di Gaza, Hamas arriva al Cairo per discutere dell’escalation e della seconda fase del piano Trump - I dirigenti del movimento palestinese incontreranno i vertici dell’intelligence egiziana per affrontare le cause del recente aumento delle ostilità da ... Si legge su affaritaliani.it

Gaza: Hamas al Cairo, "ribadito impegno ad attuare prima fase accordo" - Il movimento islamista palestinese Hamas ha incontrato oggi al Cairo i rappresentanti dell'intelligence egiziana per discutere gli ... Da agenzianova.com

incontro cairo vertici hamasMedia, 'dirigenti Hamas al Cairo per discutere escalation Gaza' - Una delegazione di alti funzionari di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari dell'intelligence egiziana e discutere della recente escalation delle ostilità nella S ... Riporta msn.com

