Incidente sulla via Emilia | ragazzo di 23 anni muore nello scontro frontale tra furgone e Tir

Vizzolo Predabissi (Milano) – Un giovane italiano di 23 anni è morto mentre era alla guida di un furgone nel tardo pomeriggio di lunedì 24 novembre sulla statale 9 via Emilia nei pressi di Vizzolo Predabissi, a Milano, a seguito di uno scontro frontale con un Tir, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. A quanto si apprende, lo schianto tra i due mezzi è avvenuto verso le 18. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Lodi e Milano che hanno provveduto ad estrarre dagli abitacoli i due conducenti e a mettere in sicurezza l'area interessata. Al vaglio di carabinieri e polizia locale le cause dell'incidente mortale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

