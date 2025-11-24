Incidente sulla Circumvallazione a Viterbo auto si ribalta | ragazzo resta ferito

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro tra due auto sul raccordo di Viterbo. Utilitaria si ribalta. Ferito ragazzo. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

incidente circumvallazione viterbo autoIncidente sulla Circumvallazione a Viterbo, auto si ribalta: ragazzo resta ferito - Scontro tra due auto sulla Circumvallazione Almirante a Viterbo oggi pomeriggio, lunedì 24 novembre. Segnala fanpage.it

incidente circumvallazione viterbo autoViterbo: scontro tra due auto, una si ribalta. Un ferito - Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo la circonvallazione Almirante in direzione Santa Barbara. Si legge su civonline.it

Incidente con feriti nel Viterbese, tra ipotesi gara tra auto - Potrebbe essere stata una gara automobilistica tra giovani, la causa dell'incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica a Vetralla, in provincia di Viterbo e in cui sono rimasti feriti alcuni ... ansa.it scrive

