Incidente nel Milanese schianto frontale tra un furgone e un tir | morto un ragazzo di 23 anni
Tragico incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 24 novembre nel Milanese. Un tir e un furgone sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. Il drammatico bilancio è di un morto: un ragazzo di 23 anni alla guida del mezzo più piccolo.I soccorsiLa chiamata ai soccorsi è arrivata circa un quarto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Incidente sulla via Emilia: ragazzo di 23 anni muore nello scontro frontale tra furgone e Tir - Tragedia all’altezza di Vizzolo Predabissi: la giovane vittima era alla guida del furgone, ferito il camionista. Scrive ilgiorno.it
Scontro frontale con un tir, 23enne morto nel Milanese - Un italiano di 23 anni è morto nel pomeriggio di oggi mentre era alla guida di un furgone sulla statale 9 via Emilia, all'altezza di Vizzolo Predabissi (Milano), in uno scontro frontale con un tir. Secondo ansa.it
