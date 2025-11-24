Incidente nel Milanese schianto frontale tra un furgone e un tir | morto un ragazzo di 23 anni

24 nov 2025

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 24 novembre nel Milanese. Un tir e un furgone sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. Il drammatico bilancio è di un morto: un ragazzo di 23 anni alla guida del mezzo più piccolo.I soccorsiLa chiamata ai soccorsi è arrivata circa un quarto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

incidente nel milanese schianto frontale tra un furgone e un tir morto un ragazzo di 23 anni

© Milanotoday.it - Incidente nel Milanese, schianto frontale tra un furgone e un tir: morto un ragazzo di 23 anni

