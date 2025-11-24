Incidente in FiPiLi camion si intraversa in superstrada

Disagi nella serata di oggi sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, dove un mezzo pesante si è intraversato, bloccando completamente la carreggiata in direzione mare. L’incidente si è verificato intorno alle 20, subito dopo l’uscita di Lastra a Signa.Nel giro di pochi minuti si sono formate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente in FiPiLi, camion si intraversa in superstrada

Argomenti simili trattati di recente

TRAFFICO REGOLARE In #FiPiLi, in direzione mare: incidente RISOLTO in uscita a Livorno Porto provenendo da Firenze, RIAPERTO lo svincolo in uscita provenendo da Firenze e in entrata in direzione mare #viabiliTOS Vai su X

Incidente Fi-Pi-Li, code di 6 km Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della FiPiLi, informa che quest'oggi oggi, lunedì 24 novembre, si è verificato un incidente tra le uscite di Empoli Centro e Empoli Est, direzione Firenze. Si registrano 6 km di - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in FI-PI-LI, camion intraversato. Strada chiusa - Prima delle ore 21 un incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante in direzione mare, tra lo svincolo di Lastra a Signa e quello di Ginestra Fiorentina. Da 055firenze.it

Camion sfonda il guard rail e si intraversa: chiusa la Fi-Pi-Li a Lastra a Signa - Sempre nella giornata del 24 novembre un altro mezzo pesante si è intraversato sulla Bretella della Firenze Mare ... Riporta msn.com

Incidente in FiPiLi, camion urta guard rail e danneggia il serbatoio. Gasolio in strada e tratto chiuso - E’ successo a Montelupo Fiorentino, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti ... Segnala lanazione.it