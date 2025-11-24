Incidente frontale tra un Tir e un furgone sulla via Emilia morto il 23enne Nicolas Costa

Questo pomeriggio, lunedì 24 novembre, si è verificato un grave scontro frontale tra un Tir e un furgone sulla statale 9, la via Emilia, nei pressi di Vizzolo Predabissi (Milano). Nello scontro ha perso la vita un 23enne di nome Nicolas Costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Incidente a Nettuno, frontale nella notte: morto un 19enne, tre feriti in codice rosso Vai su X

Incidente nella notte Scontro frontale fra automobilisti, morto un 19enne. Tre i feriti LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla via Emilia: ragazzo di 23 anni muore nello scontro frontale tra furgone e Tir - Tragedia all’altezza di Vizzolo Predabissi: la giovane vittima era alla guida del furgone, ferito il camionista. ilgiorno.it scrive

Chi era Nicolas Costa, il 23enne morto nel frontale tra un Tir e un furgone sulla via Emilia - Questo pomeriggio, lunedì 24 novembre, si è verificato un grave scontro frontale tra un Tir e un furgone sulla statale 9, la via Emilia, nei pressi di ... Da fanpage.it

Vizzolo: incidente mortale sulla “bretellina” per Cerro - TIR CONTRO UN FURGONE I vigili del fuoco hanno dovuto liberare uno dei conducenti dalle lamiere contorte ... Come scrive ilcittadino.it