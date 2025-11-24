Incidente frontale tra un Tir e un furgone sulla via Emilia morto il 23enne Nicolas Costa

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo pomeriggio, lunedì 24 novembre, si è verificato un grave scontro frontale tra un Tir e un furgone sulla statale 9, la via Emilia, nei pressi di Vizzolo Predabissi (Milano). Nello scontro ha perso la vita un 23enne di nome Nicolas Costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

