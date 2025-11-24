Incidente a Settimo Torinese | auto si ribalta in carreggiata due persone in ospedale

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 novembre 2025, nella rotonda all'incrocio tra via San Mauro e via Raffaello Sanzio a Settimo Torinese. Un'auto Fiat Panda, in uscita dalla rotatoria, si è improvvisamente ribaltata dopo avere toccato un cordolo con le ruote di destra. I. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

incidente a settimo torinese auto si ribalta in carreggiata due persone in ospedale

