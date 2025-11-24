Incapaci e arroganti Regionali è subito caos dopo il voto | parole di fuoco

Il risultato delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia ha prodotto una serie di reazioni nel Partito Democratico, dove nelle ultime ore si registra un clima di forte entusiasmo per le vittorie nel Mezzogiorno, nonostante la sconfitta netta in Veneto. Il voto, nel suo complesso, ha determinato un sostanziale equilibrio: tre regioni vinte dal centrosinistra e tre dal centrodestra nelle ultime tornate, un quadro che non modifica gli equilibri nazionali. In collegamento su La7, il responsabile dell’Organizzazione del Pd, Igor Taruffi, ha definito il risultato «la dimostrazione che la linea unitaria sta dando frutti». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

