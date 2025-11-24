in veneto zaia verso le 100 mila preferenze grazie a lui la lega doppia fdi

Non sarà più lui da domani a governare il Veneto, ma non c'è dubbio che anche la sua uscita di scena resterà indimenticabile. Quando le sezioni scrutinate alle elezioni regionali venete sono circa un quinto (il 20,3 per cento), il governatore uscente e capolista della Lega Luca Zaia ha già raccolto 21.452 preferenze. Se questo trend fosse confermato, al termine dello scrutinio il Doge supererebbe senza problemi le 100 mila preferenze personali. Un record assoluto per un candidato consigliere. E una piccola vendetta per un uomo che sognava un terzo giro di giostra che gli è stato impedito anche dai suoi compagni di coalizione, i quali hanno escluso anche che potesse presentarsi con una propria lista civica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

