In Veneto Zaia verso le 100 mila preferenze Grazie a lui la Lega doppia FdI
Non sarà più lui da domani a governare il Veneto, ma non c'è dubbio che anche la sua uscita di scena resterà indimenticabile. Quando le sezioni scrutinate alle elezioni regionali venete sono circa un quinto (il 20,3 per cento), il governatore uscente e capolista della Lega Luca Zaia ha già raccolto 21.452 preferenze. Se questo trend fosse confermato, al termine dello scrutinio il Doge supererebbe senza problemi le 100 mila preferenze personali. Un record assoluto per un candidato consigliere. E una piccola vendetta per un uomo che sognava un terzo giro di giostra che gli è stato impedito anche dai suoi compagni di coalizione, i quali hanno escluso anche che potesse presentarsi con una propria lista civica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il candidato leghista Stefani è il successore di Zaia in Veneto, l'ex presidente della Camera Fico, 5 Stelle, vince in Campania e Decaro del Pd succede a Emiliano in Puglia. Gli sconfitti hanno chiamato i neo eletti per fare gli auguri di buon lavoro Tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
In Veneto, tra Lega e FdI è derby per il primato nell’era del dopo Zaia Vai su X
In Veneto Zaia verso le 100 mila preferenze. Grazie a lui la Lega doppia FdI - Voleva fare una sua lista civica, ma anche questo non gli è stato permesso. Lo riporta ilfoglio.it
Regionali 2025, Veneto verso candidato Lega con lista Zaia/ Cdx Puglia verso civico, grana Decaro per Schlein - Il punto sulle Elezioni Regionali 2025 con i nodi Veneto e Puglia: lista Zaia e candidato Lega, Cdx verso l'accordo. ilsussidiario.net scrive
L’impero di Zaia si chiude tra delusioni e critiche - Ma dietro i consensi bulgari, nel popolo leghista covano critiche e delusioni. Riporta msn.com