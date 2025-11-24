In Veneto il fattore Zaia traina la Lega al 36% Salvini | Si vince uniti

Alla fine il "Doge" Luca Zaia ha vinto la sua battaglia. Ancora non sappiamo se ha raggiunto le 200mila preferenze, ma ha dimostrato di essere un valore aggiunto per il centrodestra in Veneto. "C'è un dato che rispetto alle passate regionali ci vede in grande avanzamento, ma è stato anche riconosciuto in modo indiscutibile il consenso nei confronti di Luca Zaia ", ha detto il senatore di Fdi Raffaele Speranzon, commentando il risultato della Lega in Veneto. Secondo il meloniano Speranzon "Luca è una risorsa non solo per la Lega ma per il Veneto" e non ha dubbi che "potrà avere anche ruoli in futuro altrettanto importanti rispetto a quello che si accinge a lasciare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

