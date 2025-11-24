In Veneto il fattore Zaia traina la Lega al 36% Salvini | Si vince uniti
Alla fine il "Doge" Luca Zaia ha vinto la sua battaglia. Ancora non sappiamo se ha raggiunto le 200mila preferenze, ma ha dimostrato di essere un valore aggiunto per il centrodestra in Veneto. "C'è un dato che rispetto alle passate regionali ci vede in grande avanzamento, ma è stato anche riconosciuto in modo indiscutibile il consenso nei confronti di Luca Zaia ", ha detto il senatore di Fdi Raffaele Speranzon, commentando il risultato della Lega in Veneto. Secondo il meloniano Speranzon "Luca è una risorsa non solo per la Lega ma per il Veneto" e non ha dubbi che "potrà avere anche ruoli in futuro altrettanto importanti rispetto a quello che si accinge a lasciare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
VENETO AL VOTO. BASSO, CGIL: “I BISOGNI DELLE PERSONE AL PRIMO POSTO DELL’AGENDA POLITICA” Presentate a Padova le proposte avanzate dal sindacato ai candidati alla guida del territorio. “Serve una politica economica e industriale cap - facebook.com Vai su Facebook
Oggi a Padova in visita all’Istituto paritario Barbarigo, un’eccellenza educativa di questo territorio e una delle due scuole del Veneto ad aver ottenuto la certificazione per la parità di genere. È stato emozionante ascoltare come la certificazione abbia sostenuto Vai su X
In Veneto il "fattore Zaia" traina la Lega al 36%. Salvini: "Si vince uniti" - La candidatura di Luca Zaia come capolista in tutte le circoscrizioni è stata determinante per far arrivare la Lega al 36% ... Secondo msn.com
Veneto: il traino di Zaia fa vincere Stefani, enfant prodige della Lega scelto da Salvini per tenere testa all’ex governatore - Successo annunciato per il giovane parlamentare, che ha compiuto la sua ascesa politica appoggiandosi al segretario della Lega. Segnala ilfattoquotidiano.it
Elezioni Veneto, Lega boom grazie a Zaia. FdI a picco. Il Pd regge e il M5S scompare - Quella che era una speranza è diventata una realtà dalle dimensioni perfino superiori alle più rosee previsioni. Da affaritaliani.it