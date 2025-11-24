In scena al Teatro del Parco L’Oreste Quando i morti uccidono i vivi
Nuovo appuntamento della stagione serale TOP al Teatro del Parco di Mestre, che martedì 25 novembre alle ore 19.30 ospita L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi, testo di Francesco Niccolini interpretato da Claudio Casadio e diretto da Giuseppe Marini. Co-prodotto da Accademia PerdutaRomagna. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
