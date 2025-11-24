In scena al Teatro a l' Avogaria una distopia sulla caduta delle ideologie e della civiltà
Prosegue il ciclo de i “Martedì dell’Avogaria”, la rassegna che al Teatro a l'Avogaria di Venezia presenta il meglio della giovane drammaturgia nazionale in sei incontri. Appuntamento domani, martedì 25 novembre 2025, ore 20.30, con Sotto questo crollo del Collettivo Lubitsch, con Silvio Murari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Domani andrà in scena al Teatro Civico di Sassari “Se dico no è no. Un anno di albe e tramonti contro la violenza di genere". Lo spettacolo, ideato dalla giornalista Maria Francesca Chiappe, dall'artista Ambra Pintore e dall'avvocata Claudia Rabellino, porta in - facebook.com Vai su Facebook
“Martedì dell’Avogaria”, l'11 novembre a Venezia: apre il ciclo "Sonno" di Nicola Bizzarri - VENEZIA – Torna l’atteso appuntamento con il teatro contemporaneo grazie ai “Martedì dell’Avogaria”, la rassegna che accende i riflettori sul meglio della giovane drammaturgia italiana. Riporta nordest24.it