In scena al Teatro a l' Avogaria una distopia sulla caduta delle ideologie e della civiltà

Prosegue il ciclo de i “Martedì dell’Avogaria”, la rassegna che al Teatro a l'Avogaria di Venezia presenta il meglio della giovane drammaturgia nazionale in sei incontri. Appuntamento domani, martedì 25 novembre 2025, ore 20.30, con Sotto questo crollo del Collettivo Lubitsch, con Silvio Murari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

