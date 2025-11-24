In Puglia vince il grande favorito della vigilia Antonio Decaro

AGI. Per i risultati ufficiali delle elezioni regionali pugliesi bisogna attendere ancora un po', ma il prossimo governatore sarà il grande favorito della vigilia: il candidato del centrosinistra, Antonio Decaro. L'ex sindaco di Bari, secondo le prime proiezioni, ha ottenuto il 64,86% dei voti. Al "frontman" del centrodestra, Luigi Lobuono, viene accreditato il 34,29%. Gli altri due esponenti in corsa per il seggio più prestigioso di via Gentile, Ada Donno e Sabino Mangano, rispettivamente al 0,71% e al 0,19%. "È un risultato elettorale straordinario. Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perché devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In Puglia vince il grande favorito della vigilia Antonio Decaro

