in puglia spesi 18 milioni per ulivi mai ripiantati

Ventuno milioni di ulivi sono morti in Puglia per colpa della Xylella. Adesso tutto il Salento è un cimitero di alberi secchi, che stringono il cuore a chi lo attraversa. Qualcuno li ha abbattuti per ricavarne legna da ardere, altri hanno appiccato il fuoco direttamente nelle campagne. Nonostante la responsabilità di questo incommensurabile danno economico, paesaggistico, e ambientale, siano chiaramente attribuibili a chi, governando la regione e i municipi, ha ostacolato tramite ricorsi e battaglia politica le eradicazioni, per andare dietro a complottisti e negazionisti, oggi i danni li stanno pagando tutti gli italiani dalle loro tasche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

