In Puglia spesi 18 milioni per ulivi mai ripiantati
Ventuno milioni di ulivi sono morti in Puglia per colpa della Xylella. Adesso tutto il Salento è un cimitero di alberi secchi, che stringono il cuore a chi lo attraversa. Qualcuno li ha abbattuti per ricavarne legna da ardere, altri hanno appiccato il fuoco direttamente nelle campagne. Nonostante la responsabilità di questo incommensurabile danno economico, paesaggistico, e ambientale, siano chiaramente attribuibili a chi, governando la regione e i municipi, ha ostacolato tramite ricorsi e battaglia politica le eradicazioni, per andare dietro a complottisti e negazionisti, oggi i danni li stanno pagando tutti gli italiani dalle loro tasche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I soldi dell’Agenzia del Turismo della Puglia sarebbero stati spesi anche per parenti e amici: la Guardia di Finanza sequestra 800 mila euro, 9 persone indagate #puglia #foggia #sequestri #gdf #agenzia #turismo #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Gioco d'azzardo, in Puglia si spendono 12 miliardi l'anno - Sono i dati di Azzardomafie, il dossier di Libera contro le mafie che analizza il legame tra il gioco e la criminalità organizzata ... Riporta rainews.it
Gioco d’azzardo: Libera Puglia presenta Azzardomafie, una fotografia con numeri, storie e affari del Paese tra legalità e criminalità - Un Paese dove solo nel 2024 si è “giocato” più di 157 miliardi di euro con almeno 18 milioni di italiani che nell’ultimo anno hanno “tentato la fortuna” nell’azzardo, con la speranza di cambiare la vi ... Scrive agensir.it
Gioco d'azzardo, 18 milioni di italiani tentano la fortuna - Sono almeno 18 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno tentato la fortuna con il gioco d'azzardo, con la speranza cambiare vita tra videopoker, slot- Da ansa.it