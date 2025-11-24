In paese inaugura un nuovo luogo per socializzare ha aperto il Caffè del teatro
Il Comune di Montefiore Conca ha inaugurato ufficialmente il nuovo Caffè del Teatro, uno spazio pensato per valorizzare il Teatro Malatesta e renderlo un luogo ancora più accogliente e vissuto dalla comunità. Il progetto è stato portato avanti dall’amministrazione comunale e realizzato anche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
