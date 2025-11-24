In mostra L' archeologia dei volti del pittore Salvatore Gennaro

Domenica 30 novembre, alle ore 17, a Dovadola nella Sala Storica Guido Guerra viene inaugurata la mostra “Archeologia dei volti” dell’artista cesenate Salvatore Gennaro. L’esposizione, promossa dal Comune di Dovadola in collaborazione con il Centro Studi Olim Flaminia, è curata da: Andrea. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - In mostra "L'archeologia dei volti" del pittore Salvatore Gennaro

