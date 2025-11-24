In libreria Don Matteo Zuppi Uno di noi | la biografia

La biografia autorizzata di Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, racconta vita, vocazione e riflessioni su pace, giovani, poveri e futuro della Chiesa. Il volume ricostruisce, attraverso lunghe conversazioni, il percorso umano, spirituale e pastorale del cardinale bolognese: dagli anni della gioventù al Liceo Virgilio di Roma al cammino con la Comunità di Sant’Egidio, dalla scelta per i poveri al servizio nella Chiesa italiana, fino alle riflessioni su pace, politica, economia e ruolo della fede nel mondo di oggi. Tra i temi centrali del libro i poveri e la scelta di “stare nelle periferie”: «La Chiesa non deve solo guardare la periferia, deve proprio starci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - In libreria “Don Matteo Zuppi. Uno di noi”: la biografia

