Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali organizzato da Hezbollah per Haytham Tabtabai il comandante militare morto in un attacco aereo israeliano nel sud di Beirut. I sostenitori hanno camminato accanto alla bara avvolta nella bandiera gialla del gruppo, mentre veniva portata in mezzo alla folla. La sepoltura di Tabtabai e di altri due combattenti uccisi nell’attacco è avvenuta in un cimitero a sud di Beirut dove riposano i combattenti di Hezbollah. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - In Libano i funerali del capo di stato maggiore di Hezbollah