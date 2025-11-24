In Libano i funerali del capo di stato maggiore di Hezbollah
Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali organizzato da Hezbollah per Haytham Tabtabai il comandante militare morto in un attacco aereo israeliano nel sud di Beirut. I sostenitori hanno camminato accanto alla bara avvolta nella bandiera gialla del gruppo, mentre veniva portata in mezzo alla folla. La sepoltura di Tabtabai e di altri due combattenti uccisi nell’attacco è avvenuta in un cimitero a sud di Beirut dove riposano i combattenti di Hezbollah. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Alla fine del 2024, Tabatabai ha poi assunto la carica di capo di Stato maggiore