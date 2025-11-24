Tempo di lettura: < 1 minuto La prima giornata di voto per le elezioni regionali in Campania si chiude con una percentuali di votanti di poco meno del 30%, nello specifico il 29,90%. Stavolta, r ispetto ai votanti fino alle 19:00, Un dato in calo rispetto al precedente del 2020, quando alle urne si era recato il 36,98% degli elettori. Nella città capoluogo al voto il 38,8% degli elettori, anche qui c’è una flessione rispetto al 2020, quando alle urne si erano recati il 43,4% degli elettori. L’unico dato dove si registra maggiore affluenza è quello di Monteforte Irpino, dove si vota per le comunali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In Irpina nel primo giorno di voto solo il 30% di affluenza