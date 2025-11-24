In 700 per la terza edizione del Trofeo Città di Pescara | appuntamento al pattinodromo ex Gesuiti
Sono 700 gli iscritti al Trofeo di pattinaggio Città di Pescara che si terrà il 29 e il 30 novembre al Pattinodromo ex Gesuiti. Tante le categorie (giovanissimi, esordienti, ragazzi 12, ragazzi, allievi, junior e senior) per un evento che a Pescara porterà anche i campioni mondiali ed europei in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
