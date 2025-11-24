Inter News 24 Le parole di Stefano Impallomeni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Milan nel derby di Milano, sottolineando come questa quarta sconfitta su dodici partite in campionato rappresenti un limite significativo per le ambizioni scudetto della squadra di Cristian Chivu. Impallomeni ha anche evidenziato come la squadra nerazzurra, pur mostrando un buon gioco, non sia riuscita a concretizzare le occasioni e stia soffrendo alcune problematiche, specialmente in difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Impallomeni sull’Inter: «Si è rivista un po’ di frustrazione, il problema è stato…»