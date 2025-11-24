Ilaria D’Amico ballerina per una notte a Ballando con le Stelle

Una nuova ballerina per una notte è pronta a scendere sulla pista di Ballando con le Stelle 2025. Nel corso della decima puntata del talent show, in onda in prima serata su Rai 1 sabato 29 novembre, Milly Carlucci accoglierà All’Auditorium del Foro Italico Ilaria D’Amico. La conduttrice sarà infatti chiamata a racimolare il tesoretto per una o due coppie in gara, in base alle decisioni che prenderanno poi Alberto Matano e Rossella Erra nel corso della serata. Punteggi extra che potrebbero rappresentare una vera e propria salvezza per chi ne beneficerà, in vista della prima semifinale di sabato 6 dicembre, giorno in cui avrà luogo anche il ripescaggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ilaria D’Amico ballerina per una notte a Ballando con le Stelle

