Il Teatro Nucleo presenta in anteprima la costruzione dello spettacolo dedicato a Elsa Morante
Martedì 25 alle 19.30, nel giorno esatto del quarantennale della morte di Elsa Morante - era il 25 novembre 1985 - il Teatro Nucleo e Michele Pascarella presentano al Teatro Cortazar di Pontelagoscuro una sorta di dietro le quinte dello spettacolo in divenire dedicato proprio all’autrice de 'La. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
