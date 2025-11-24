Il Teatro Nucleo presenta in anteprima la costruzione dello spettacolo dedicato a Elsa Morante

Martedì 25 alle 19.30, nel giorno esatto del quarantennale della morte di Elsa Morante -  era il 25 novembre 1985 - il Teatro Nucleo e Michele Pascarella presentano al Teatro Cortazar di Pontelagoscuro una sorta di dietro le quinte dello spettacolo in divenire dedicato proprio all'autrice de 'La.

