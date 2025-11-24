Il successo di Coez nei palazzetti oltre 60.000 biglietti venduti?

Milano, 24 nov. (askanews) – Prosegue il tour nei palazzetti di Coez, prodotto da Vivo Concerti, con oltre 60.000 biglietti venduti, dopo il tutto esaurito delle date di Roma e Bari e il successo dei concerti di Napoli e Ancona, si aggiunge il sold out della prima data all’Unipol Forum di Milano dell’1 dicembre. Gli ultimi biglietti per la seconda data milanese del 2 dicembre sono disponibili su vivoconcerti.com. Il tour di Coez, con 10 date in tutta Italia, proseguirà a Torino (29 novembre – Inalpi Arena), Milano (1 dicembre SOLD OUT e 2 dicembre – Unipol Forum), Firenze (6 dicembre – Mandela Forum) e si concluderà nella Capitale con un gran finale l’8 dicembre al Palazzo dello Sport. 🔗 Leggi su Ildenaro.it