Il sondaggio Swg è un trionfo FdI al massimo storico Sprofondo M5S mazzata a Conte in tempo reale
Fratelli d’Italia non si ferma, il sondaggio Swg per il Tg di Mentana lo conferma nella rilevazione consueta del lunedì che giunge al termine della partita regionale. Ed è ancora una conferma. Il partito della premier Meloni raggiunge il massimo di sempre, si attesta al 31,6 per cento. Al netto dei deliri del post voto che vede il centrosinistra ribadire ciò che già aveva- Campania e Puglia – da quelle parti dovrebbero leggere i numeri in prospettiva nazionale, valutando quello che è successo dal 2022 ad oggi: in 13 regioni governa il centrodestra, in sei il centrosinistra. Esultare in maniera crassa come stanno facendo Schlein &Co. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Non fate vedere questo sondaggio alla sinistra... Fratelli d'Italia continua a crescere mentre gli italiani stanno sempre più lontani dal PD di Elly Schlein. Avanti così! #fratelliditalia - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo sondaggio di #Pagnoncelli conferma #FdI al 28%, mentre il #Pd cala. Il centrosinistra è staccatissimo rispetto alle forze di maggioranza. Cresce la fiducia in #Meloni: tutte le cifre della rilevazione Vai su X
Sondaggi SWG per il TG La7: Fratelli d’Italia stabile, calo per Pd e M5S, piccoli partiti in lieve crescita - Nuova rilevazione SWG per il TG La7 del 13 ottobre 2025: il quadro politico resta stabile, ma con alcuni segnali interessanti nei partiti minori. Si legge su la7.it
Sondaggi politici: crescono Pd e M5s, frenata per Fratelli d’Italia - È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Swg fatto per il Tg La7, con le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi. Lo riporta repubblica.it
Sondaggio Mentana: Ponte e giustizia? FdI mai così in alto, Pd e M5s in rosso - Nel nuovo sondaggio SWG diffuso dal TG La7 il 3 novembre 2025, Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di primo partito italiano, registrando un +0,2% rispetto alla settimana precedente e ... Si legge su iltempo.it