Il Sindaco Silvia Chiassai Martini relatrice di Italia Direzione Nord a Milano | la Fondazione Cer Italia è modello di leadership per il futuro

24 novembre 2025

Arezzo, 24 novembre 2025 –  . Il Sindaco di Montevarchi e Presidente della Fondazione CER Italia Silvia Chiassai Martini è intervenuta come relatrice alla XVII edizione di “Italia Direzione Nord”, la prestigiosa rassegna di convegni istituzionali organizzata dalla Fondazione Stelline di Milano. Un evento che ha riunito oltre cento relatori, tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, presidenti di Regione e del Consiglio regionale, vertici aziendali, rappresentanti del mondo accademico e del terzo settore, protagonisti di “Buone politiche per grandi orizzonti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

