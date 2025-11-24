Il Sindaco Silvia Chiassai Martini relatrice di Italia Direzione Nord a Milano | la Fondazione Cer Italia è modello di leadership per il futuro
Arezzo, 24 novembre 2025 – . Il Sindaco di Montevarchi e Presidente della Fondazione CER Italia Silvia Chiassai Martini è intervenuta come relatrice alla XVII edizione di “Italia Direzione Nord”, la prestigiosa rassegna di convegni istituzionali organizzata dalla Fondazione Stelline di Milano. Un evento che ha riunito oltre cento relatori, tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, presidenti di Regione e del Consiglio regionale, vertici aziendali, rappresentanti del mondo accademico e del terzo settore, protagonisti di “Buone politiche per grandi orizzonti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Genova, priorità del sindaco Silvia Salis, stanzia € 156.000 per un consulente LGBT esterno, incaricato di “progettare iniziative e misure per la comunità LGBTQIA+”. Mentre i cittadini chiedono sicurezza, trasporti e servizi, la sinistra decide di destinare riso - facebook.com Vai su Facebook
Riola Sardo, dopo la morte di Silvia Obino il sindaco chiede fondi per mettere in sicurezza la 292 Vai su X
Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini interviene in merito alle polemiche seguite ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza all’interno dei circoli del ... - Arezzo, 5 luglio 2025 – Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini interviene in merito alle polemiche seguite ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza all’interno dei circoli del ... lanazione.it scrive
Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: “ I cittadini denunciano liste d’attesa bloccate all’Ospedale della Gruccia per pazienti oncologici” - “Ho ancora i brividi – afferma Silvia Chiassai Martini – per la denuncia ricevuta da una paziente oncologica. Secondo lanazione.it
Chiassai incontra il Questore - Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha incontrato oggi il Questore di Arezzo, Cristiano Tatarelli, per fare il punto sui Servizi di “Alto Impatto” attuati con Polizia di Stato, Carabin ... teletruria.it scrive