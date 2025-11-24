' Il silenzio che parla' alla Bassani un omaggio a Roberto Gamberoni fra musica e parole

Giovedì 27 alle 17, la biblioteca Giorgio Bassani presenta 'Il silenzio che parla', una lettura interpretativa liberamente tratta dall'opera di Harold Pinter, scrittore e drammaturgo inglese insignito del premio Nobel per la letteratura nel 2005.

