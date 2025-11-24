Il significato dell’ultimo omaggio di Gino Paoli per Ornella Vanoni
Un cuscino di rose gialle vicino alla bara color noce di Ornella Vanoni con sul nastro verde una sola scritta: Gino. È questo l’omaggio che ha voluto fare alla cantante Gino Paoli, legato all’artista da un forte rapporto di amicizia dopo la loro relazione sentimentale. Poco distante una composizione floreale con la scritta “Famiglia Paoli”. Secondo quanto riporta l’agenzia Dire, il giallo era il colore preferito della cantante: “Ho pensato giallo. Ho vissuto giallo. Ho amato giallo, il colore della gioia e della luce” era la frase con cui Ornella Vanoni dichiarava tutto il suo amore per questo colore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
