Il Sassuolo si salva in extremis 2-2 contro il Pisa

Ilgiornaleditalia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nerazzurri due volte avanti, Thorstvedt sigla al 95' il gol del pari REGGIO EMILIA - Pareggio pirotecnico tra Sassuolo e Pisa, nell'ultimo match della 12^ giornata di Serie A. Finisce 2-2 a Reggio Emilia, con gli uomini di Gilardino raggiunti per due volte dai neroverdi di Grosso. Toscani avanti con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il sassuolo si salva in extremis 2 2 contro il pisa

© Ilgiornaleditalia.it - Il Sassuolo si salva in extremis, 2-2 contro il Pisa

Scopri altri approfondimenti

sassuolo salva extremis 2Il Sassuolo si salva in extremis, 2-2 contro il Pisa - Pareggio pirotecnico tra Sassuolo e Pisa, nell'ultimo match della 12^ giornata di Serie A. Riporta laprovinciacr.it

sassuolo salva extremis 2Serie A: Sassuolo-Pisa 2-2 - A Reggio Emilia, a rompere il ghiaccio sono i toscani, grazie ad un rigore per fallo di Condé su Traorè commesso dopo ... Come scrive sport.quotidiano.net

sassuolo salva extremis 2Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2 - Gol e spettacolo al Mapei nel posticipo che chiude il 12° turno di Serie A: 2- Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Salva Extremis 2