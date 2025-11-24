Il ristorante alle porte di Roma che celebra la nuova cucina rurale

Gamberorosso.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una Tivoli sempre più destinazione gastronomica, un'insegna indaga la tradizione rurale e la reinterpreta con sguardo contemporaneo, conquistando il premio Novità dell'Anno della guida Roma e il meglio del Lazio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

