Il ristorante alle porte di Roma che celebra la nuova cucina rurale
In una Tivoli sempre più destinazione gastronomica, un'insegna indaga la tradizione rurale e la reinterpreta con sguardo contemporaneo, conquistando il premio Novità dell'Anno della guida Roma e il meglio del Lazio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ci siamo quasi. Dal 6 dicembre riapriamo le porte del nostro ristorante, con la stessa atmosfera, nuovi sapori e tutto il calore delle feste. Prenota il tuo tavolo, ti aspettiamo. [email protected] +39 080 4123467 #coccarobeachclub #beachclub - facebook.com Vai su Facebook
Il ristorante alle porte di Roma che celebra la nuova cucina rurale - In una Tivoli sempre più destinazione gastronomica, un'insegna indaga la tradizione rurale e la reinterpreta con sguardo contemporaneo, conquistando il premio Novità dell'Anno della guida Roma e il me ... Da msn.com