Il report dell' Antidegrado | sventato furto col gas ai parcometri e due arresti per truffa Spuntano pistole e coltelli
ANCONA – Un novembre caldo sul fronte della sicurezza urbana. È quanto emerge dal report delle attività svolte dal Nucleo Antidegrado della Polizia Locale di Ancona nel periodo compreso tra l'1 e il 21 novembre 2025. Tre settimane di controlli a tappeto che hanno portato alla luce un quadro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
