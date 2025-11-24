Il Ravenna sfida l' Arzignano Valchiampo per la Coppa Italia | tra le misure di sicurezza divieti su alcol e vetro

Ravennatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera il Ravenna scende in campo al Benelli per la sfida di Coppa Italia serie C contro l'Arzignano Valchiampo. Per l'occasione le autorità hanno predisposto una serie di misure finalizzate alla sicurezza pubblica. Le modifiche alla viabilità saranno attivate solo in caso di necessità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

