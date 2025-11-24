In Azerbaigian non esiste un simbolo sportivo più potente del Qarabag FK, il club che porta nel nome un territorio, una ferita storica e una diaspora interna che dura da più di trent’anni. Il Qarabag non è solo una squadra di calcio: è la memoria collettiva di una città cancellata dalla mappa e di un popolo che non ha mai smesso di aspettare il ritorno a casa. Il Qarabag gioca oggi alla Tofiq Bahramov Arena di Baku, ma per i tifosi questo stadio non potrà mai essere “casa”. Lo era l’Imarat Stadium di Agdam, raso al suolo durante il conflitto. Ogni partita del Qarabag è giocata “per chi non può esserci”, un rituale che ha trasformato un club periferico in una bandiera nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Qarabag FK, la squadra degli esiliati che ha cambiato il calcio azero e ha riabilitato il contropiede