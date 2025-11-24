Il principe Filippo frenò l’entusiasmo di Harry | Non si sposano le attrici Meghan gli ricordava Wallis Simpson

Londra, 24 novembre 2025 - "Se si esce con le attrici, n on le si sposano", ammonì il nonno, il principe Filippo, all'entusiasta nipote Harry, che aveva appena annunciato l'intenzione di unirsi in matrimonio a Meghan Markle, nel novembre 2017. Lo rivela il libro 'Entitled', scritto da Andrew Lownie, in cui emerge la forte contrarietà del principe consorte di regina Elisabetta II (Per tradizione il marito di una regina regnante riceve il titolo di Principe Consorte, non di Re perché non è erede al trono, ndr). Gli ricordava Wallis Simson, la soprannominò DOW. La forte contrarietà di Filippo verso la star di 'Suits' è stata messa in evidenza anche nel libro 'My Mother And I ', della biografa reale Ingrid Seward. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

