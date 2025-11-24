Il premio a Muti il concerto e la messa | l' omaggio di Leone XIV a Benedetto XVI in Vaticano

Riccardo Muti si era lamentato per il poco spazio riservato alla musica in Vaticano durante il pontificato di Francesco. Con Leone XIV regnante, invece, il maestro sarà premiato in aula Paolo VI e lì dirigerà il concerto di Natale. Non un premio qualsiasi per lui ma il Premio Ratzinger 2025. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ogni anno, ormai dal 2011, dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. Il premio. Da quando è morto Benedetto XVI, Francesco aveva scelto di non consegnare personalmente il premio ai vincitori come avvenuto fino ad allora in sala Clementina lasciando l'onere al cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il premio a Muti, il concerto e la messa: l'omaggio di Leone XIV a Benedetto XVI in Vaticano

