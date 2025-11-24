Il Polittico di Niccolò di Segna in un appuntamento alla Fondazione Casa di Piero

Arezzo, 24 novembre 2025 – Il Polittico di Niccolò di Segna i n un appuntamento alla Fondazione Casa di Piero. Un incontro pubblico sarà dedicato al restauro del Polittico di Niccolò di Segna, una delle opere più preziose conservate nella Concattedrale di Sansepolcro. L’artista, allievo di Segna di Buonaventura, muove i suoi primi passi guardando alla lezione di Duccio da Buoninsegna, per poi avvicinarsi ai modi eleganti di Ugolino di Nerio e Simone Martini. Nel tempo sviluppa così un linguaggio personale, impreziosito dal vigore formale ereditato da Pietro Lorenzetti. Al centro dell’attenzione figura il Cristo risorto del pannello principale: un’immagine che lo stesso Piero della Francesca ebbe modo di osservare e che rappresenta un precedente di grande rilievo per uno dei temi iconografici che l’artista di Borgo Sansepolcro elaborerà in seguito. 🔗 Leggi su Lanazione.it