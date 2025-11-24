Il piccolo Mozart Gli serve un pianoforte corre la raccolta fondi

Lanazione.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 24 novembre 20254 – “A volte mi sembra che Alessandro non suoni ma respiri musica”. È da questa immagine che Giovanna Palladino, mamma del piccolo pianista prodigio Alessandro Gervasi, 7 anni, riassume l’essenza di un talento nato quasi per caso, cresciuto in salotto durante il lockdown e oggi sostenuto da un’intera comunità. Castiglion Fiorentino ( Arezzo ) si è mobilitata per aiutarlo ad avere un pianoforte vero, con la regista Cinzia TH Torrini e il sindaco Mario Agnelli in prima fila per raggiungere l’obiettivo. Il crowdfunding per il giovane talento. Proprio dalla cittadina della Valdichiana è partita una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfounding Eppela, per acquistare un pianoforte e assicurare ad Alessandro anche un corso con un musicista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

