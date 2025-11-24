Il piccolo Mozart Gli serve un pianoforte corre la raccolta fondi
Arezzo, 24 novembre 20254 – “A volte mi sembra che Alessandro non suoni ma respiri musica”. È da questa immagine che Giovanna Palladino, mamma del piccolo pianista prodigio Alessandro Gervasi, 7 anni, riassume l’essenza di un talento nato quasi per caso, cresciuto in salotto durante il lockdown e oggi sostenuto da un’intera comunità. Castiglion Fiorentino ( Arezzo ) si è mobilitata per aiutarlo ad avere un pianoforte vero, con la regista Cinzia TH Torrini e il sindaco Mario Agnelli in prima fila per raggiungere l’obiettivo. Il crowdfunding per il giovane talento. Proprio dalla cittadina della Valdichiana è partita una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfounding Eppela, per acquistare un pianoforte e assicurare ad Alessandro anche un corso con un musicista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Alessandro, il piccolo Mozart: “Con l’abbraccio di tutti, per lui un pianoforte e gli studi” Vai su X
AROUND MOZART Cari amici di Milano e di ogni dove, qui un piccolo assaggio del concerto di ieri sera alla CUCCAGNA JAZZ CLUB di Milano. È stato bello creare nuove storie su brani che solitamente appartengono al repertorio della Musica Classica. Ab - facebook.com Vai su Facebook
Il piccolo Mozart. “Gli serve un pianoforte”, corre la raccolta fondi - L’iniziativa è sostenuta dalla regista Cinzia Th Torrini e dal sindaco del paese, già raccolti 5mila euro con il crowdfunding ... Segnala lanazione.it
Ondata di affetto per Alessandro, piccolo musicista prodigio: “Gli regaliamo noi il pianoforte” - Il piccolo Alessandro Gervasi sarà premiato con il San Michele d’oro di Castiglion Fiorentino alla fine del mese. msn.com scrive
Mozart al pianoforte con la virtuosa Monica Zhang. Sabato sera al teatro più piccolo del mondo - Lo spettacolo sarà condotto e narrato dal direttore artistico Andrea... Come scrive ilgiorno.it