Il piano di pace Trump-Putin passa da 28 a 19 punti | cosa ha ottenuto Zelensky

Da 28 punti siamo arrivati a 19. Cambia il testo del piano di pace discusso tra Donald Trump e Vladimir Putin per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, dopo la prima versione circolata giorni fa. A Ginevra, dopo colloqui definiti "intensi ma produttivi" tra il segretario di Stato Usa. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il piano di pace Trump-Putin passa da 28 a 19 punti: cosa ha ottenuto Zelensky

Argomenti simili trattati di recente

Stati Uniti e Ucraina hanno redatto un nuovo piano di pace di 19 punti, lasciando che gli elementi "politicamente più sensibili" fossero decisi dai presidenti dei due Paesi. Lo ha detto il viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya al Financial Times. Kysl - facebook.com Vai su Facebook

Ecco il piano Ue per la pace in Ucraina. I 24 punti presentati a Ginevra. Dal riconoscimento della sovranità ucraina alla gestione dei territori. Il documento Vai su X

Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti - Dopo i colloqui di Ginevra, gli europei discutono del piano americano in Angola. Scrive rtl.it

Piano di pace per l'Ucraina: come è cambiata la proposta presentata a Ginevra - I punti ora sono 19, alcune istanze sono state cancellate, altre modificate dai negoziatori americani e ... Segnala tg.la7.it

Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev ... Scrive tg24.sky.it