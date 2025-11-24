Il Parma sulle spalle di Pellegrino il re delle doppiette

Il gigante Mateo guarda tutti dall’alto. Sulle sue spalle, Pellegrino ha caricato le speranze salvezza del Parma e dei suoi tifosi che si specchiano nei suoi numeri. L’argentino nato a Valencia ha abbassato la testa e ha abbattuto, caricando come un ariete, la resistenza del Verona, rendendo il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Il Parma sulle spalle di Pellegrino, il re delle doppiette

