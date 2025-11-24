Il Parma sulle spalle di Pellegrino il re delle doppiette

Parmatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gigante Mateo guarda tutti dall’alto. Sulle sue spalle, Pellegrino ha caricato le speranze salvezza del Parma e dei suoi tifosi che si specchiano nei suoi numeri. L’argentino nato a Valencia ha abbassato la testa e ha abbattuto, caricando come un ariete, la resistenza del Verona, rendendo il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

il parma sulle spalle di pellegrino il re delle doppiette

© Parmatoday.it - Il Parma sulle spalle di Pellegrino, il re delle doppiette

Contenuti che potrebbero interessarti

parma spalle pellegrino reI gol di Pellegrino hanno un duplice obiettivo: salvare il Parma e convincere le big a puntare su di lui - "Ha ancora aspetti su cui migliorare, non mi piace porgli dei limiti". Scrive tuttomercatoweb.com

parma spalle pellegrino reCon Pellegrino il Parma espugna Verona - 2 al Bentegodi grazie a una doppietta dell'argentino e guadagnano tre puti preziosissimi ... Come scrive rainews.it

parma spalle pellegrino reVerona-Parma risultato 1-2: decide la doppietta di Pellegrino - 1 per la squadra di Carlos Cuesta: al gol di Pellegrino pareggia Giovane, ma è ancora Pellegrino a raddoppiare. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Spalle Pellegrino Re