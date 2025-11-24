Il Paradiso delle Signore oggi 24 novembre 2025 non va in onda

situazione attuale di “il paradiso delle signore” il 24 novembre 2025. Oggi, la puntata di “Il Paradiso delle Signore” non è andata in onda su Rai 1 e non risulta disponibile in streaming o on demand sulla piattaforma RaiPlay. Questa variazione nel palinsesto si è verificata inaspettatamente, causa di un cambio non programmato rispetto alla programmazione iniziale. cambio di orario e comunicazioni ufficiali. In origine, la puntata avrebbe dovuto essere trasmessa alle 15:00. La comunicazione ufficiale riguardo a questa modifica temporanea è stata pubblicata tramite la pagina Instagram di Aurora TV, partner della produzione insieme a Rai Fiction. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il Paradiso delle Signore oggi 24 novembre 2025 non va in onda

