Il paradiso delle signore non va in onda oggi | perché il motivo
, 24 novembre 2025, Rai 1. Perché oggi, 24 novembre 2025, non va in onda Il paradiso delle signore? Il classico appuntamento pomeridiano con la soap di Rai 1 seguitissima dal pubblico oggi non va in onda perché dalle ore 15.50 ci sarà uno speciale in diretta del Tg1 per seguire i risultati delle elezioni regionali. Si vota infatti in Veneto, Campania e Puglia. Prima inoltre Rai 1 seguirà in diretta da Milano all’interno del programma La volta buona di Caterina Balivo i funerali di Ornella Vanoni. Ecco perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani e lunedì Il paradiso delle signore cambia orario. Sarà in onda alle 15 #PDSdaily #AuroraTV Vai su X
Cosa succede la prossima settimana ne Il Paradiso delle Signore? - facebook.com Vai su Facebook
Il Paradiso delle Signore oggi, lunedì 24 novembre 2025, non va in onda - La puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore non va in onda su Rai 1 e non è disponibile in streaming, oltre che on demand, su RaiPlay. Da tvserial.it
Il Paradiso delle Signore 10 non va in onda oggi, su Rai 1 i funerali di Ornella Vanoni - Per fare spazio ai funerali di Ornella Vanoni, in diretta oggi su Rai 1 nella chiesa di San Marco a Brera, salta l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore. Si legge su msn.com
Il Paradiso delle Signore cambia orario, oggi 24 novembre: a che ora va in onda la soap di Rai 1? - la serie tv italiana anticipa oggi, 24 novembre: a che ora va in onda e perchè? Riporta superguidatv.it