, 24 novembre 2025, Rai 1. Perché oggi, 24 novembre 2025, non va in onda Il paradiso delle signore? Il classico appuntamento pomeridiano con la soap di Rai 1 seguitissima dal pubblico oggi non va in onda perché dalle ore 15.50 ci sarà uno speciale in diretta del Tg1 per seguire i risultati delle elezioni regionali. Si vota infatti in Veneto, Campania e Puglia. Prima inoltre Rai 1 seguirà in diretta da Milano all’interno del programma La volta buona di Caterina Balivo i funerali di Ornella Vanoni. Ecco perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il paradiso delle signore non va in onda oggi: perché, il motivo